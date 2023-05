Marco Tardelli ha parlato della scia di risultati positivi dell’Inter, attesa mercoledì 10 maggio alla semifinale di Champions col Milan

Dagli studi di 90esimo minuto, Marco Tardelli parla così dell’Inter e dell’imminente euroderby di Champions League di mercoledì col Milan:

INTER E EURODERBY- «L’Inter per me può arrivare tranquillamente nelle prime quattro, anche la Lazio: sono le due che vedo quasi con certezza rimanere in zona Champions. Il derby? In questo momento la squadra di Inzaghi sta molto bene con tutta la rosa: è la favorita. Dovesse poi mancare Leao, sarebbe un problema in più. Ma si sa che nel derby non ci sono certezze, poi il Milan è una squadra molto esperta a livello internazionale»

L'articolo Tardelli: «Euroderby? Inter favorita, vi spiego perchè» proviene da Inter News 24.

