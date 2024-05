Il nome di De Zerbi al Milan non mette d’accordo tutti in quel di Via Aldo Rossi. Moncada non è convinto e spinge ancora per Fonseca.

La fine del campionato è ormai prossima e sta per suonare la campanella del “liberi tutti”. Il tempo di Pioli al Milan è sempre più prossimo all’epilogo, seppur ci sarà da definire con l’attuale allenatore rossonero i termini dell’addio, in virtù del contratto che ha come scadenza giugno 2025. La candidatura di Fonseca è autorevole e più forte che mai ma, dopo l’ufficialità dell’addio di De Zerbi al Brighton, si potrebbero aprire scenari clamorosi. Paolo Bargiggia, tramite il proprio profilo X, ha svelato un retroscena in merito al suo possibile approdo in rossonero.

Geoffrey Moncada

Contatto De Zerbi-Milan

La notizia di un interesse del Milan per Roberto De Zerbi potrebbe sparigliare le carte. L’identikit del prossimo allenatore del Milan sembrava ormai delineato e riconducibile a un tecnico straniero, su tutti Fonseca del Lilla. Così come riporta SportMediaset il Club rossonero si sarebbe mosso in modo concreto per sondare la possibilità di far accomodare l’ormai ex allenatore del Brighton sulla panchina del Milan. La clausola, dapprima di 15 milioni, è ancora valida ma di entità minore. Proprio questo aspetto potrebbe favorire la trattativa.

Il “no” di Moncada

Paolo Bargiggia, tramite il proprio profilo X, aggiunge dettagli significativi alle notizie di contatti tra De Zerbi e il Milan. Il Club di Via Aldo Rossi starebbe pensando concretamente al tecnico bresciano, contravvenendo le indicazioni sull’identikit del nuovo allenatore che facevano propendere potesse essere straniero. Il nome di De Zerbi – aggiunge Bargiggia – avrebbe messo d’accordo “l’anima italiana” del Club, lasciando invece molte perplessità in Moncada che “spinge ancora per Fonseca”.

