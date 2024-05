Michele Criscitiello critica apertamente la scelta del Milan di orientarsi su Fonseca come nuovo allenatore, essendo libero Conte e De Zerbi.

Il rebus panchina del Milan entra sempre più nel vivo. Manca un solo week end di partite al termine del campionato e poi occorrerà dare avvio alla nuova stagione, partendo dal tecnico e passando poi da un mercato importante. Molti i nomi accostati al Milan ma, uno in particolare, sembra aver scalato le gerarchie per il dopo Pioli: Fonseca. A tal proposito Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia, non ha risparmiato aspre critiche al Club rossonero, reo di fare scelte discutibili, a suo dire “folli”.

Follia Milan

Michele Criscitiello non lesina critiche al Milan, ritenendo scriteriata la linea societaria in merio alla scelta del nuovo tecnico. In particolare afferma che “la vera follia è il Milan: hai l’opportunità e l’incastro tanto giusto quanto involontario di prendere De Zerbi e vai su Fonseca che si preannuncia un Garcia-Napoli bis”. Aggiunge inoltre che Fonseca, pur essendo un ottimo allenatore, “al Milan serve esperienza e conoscenza”. Conclude poi affermando che “Fonseca è uno dei tanti nomi sbagliati che il Milan sta seguendo. Ora è di nuovo in pole l’ex Roma ma se vuoi combattere con l’evoluzione della Juventus e vuoi fermare la crescita dell’Inter, non puoi farlo con Fonseca e le scommesse. In questo Milan servono certezze e se la società non è in grado di darle deve dirlo pubblicamente“.

Perché “no” a Conte e De Zerbi?

Criscitiello punta infine il dito sulla scelta del Club di Via Aldo Rossi di non prendere nemmeno in considerazione le candidature di Antonio Conte e Roberto De Zerbi che accetterebbero immediatamente una destinazione così prestigiosa come quella del Milan. Ha affermato infatti che “se Antonio Conte e De Zerbi ti fanno sapere che per loro andare a Milanello sarebbe un onore e tu neanche ci fai una chiacchierata significa che non hai capito il valore del club rossonero“.

