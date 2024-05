Il futuro di Stefano Pioli, dopo l’addio al Milan, potrebbe essere ancora in Italia. Due big del nostro campionato tentano il tecnico emiliano.

La partita del prossimo week end potrebbe non essere l’ultima per Stefano Pioli nel nostro campionato. Al termine della stagione si consumerà il tanto discusso addio al Milan ma il futuro del tecnico emiliano potrebbe essere ancora legato alla Serie A. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha analizzato la situazione di Pioli svelando su di lui si sarebbero mosse due squadre italiane.

Stefano Pioli

Ipotesi Napoli

La pista che conduce Pioli al Napoli è sempre di attualità anche se, da quanto trapela, nelle ultime ore il nome di Vincenzo Italiano sarebbe balzato in vetta alle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico rossonero piace e non poco al patron azzurro De Laurentiis che, nel suo casting per la panchina del Napoli, è ancora presente. Pioli dovrebbe – secondo quanto riferito da Tuttosport – accordarsi con il Milan per una risoluzione consensuale del contratto con una buonuscita.

Ipotesi Atalanta

Aurelio De Laurentiis potrebbe essere l’ago della bilancia del futuro di Stefano Pioli. Il patron azzurro infatti sta tentando di sondare il terreno anche per Gianpiero Gasperini e la possibilità che possa lasciare Bergamo e l’Atalanta. Proprio quest’ultima, in un clamoroso intreccio di panchine, potrebbe rivolgere le proprie mire verso il tecnico rossonero. Il futuro della panchina del Milan e contestualmente anche quello di Stefano Pioli è sempre più un rebus. Da ciò che trapela occorrerà aspettare la fine del mese di maggio per avere un quadro più delineato.

L’articolo Milan, Pioli al passo d’addio: due club di A lo tentano proviene da Notizie Milan.

