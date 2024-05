Antonio Conte si sarebbe tirato indietro dal casting di ADL per la panchina del Napoli, manifestando fastidio per i tempi lunghi del patron azzurro.

Il rebus legato al prossimo allenatore del Milan verrà presto sbrogliato e avrà la sua soluzione. Al momento l’unica cosa possibile è usare con ragionevolezza e intuito i segnali lanciati qui e la per avere un quadro generale delle cose più aderente al vero possibile. Il nome di Antonio Conte ha unito i destini di Milan e Napoli. Se in quel di Via Aldo Rossi il suo nome non ha mai scalato le gerarchie di scelte del Club, in quello azzurro è stato nelle ultime ore in pole. La Repubblica, sulle proprie colonne, riporta però di un raffreddamento piuttosto forte delle trattative tra il salentino e gli azzurri.

Conte si tira indietro

La Repubblica ha svelato un clamoroso retroscena circa l’esito delle trattative tra Antonio Conte e il Napoli. Sembrava tutto pronto, vicino al traguardo, il suo arrivo in azzurro ma qualcosa è andato storto. Antonio Conte infatti sarebbe rimasto contrariato dalla lunghezza del casting messo in scena da Aurelio De Laurentiis, il quale insegue da lungo tempo l’ex ct della Nazionale. Altro elemento che creerebbe turbamento a Conte – prosegue il giornale generalista – è la scelta del patron azzurro di valutare anche altre candidature oltre la sua, Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Stefano Pioli (Milan) in particolare. Ragioni queste che hanno consigliato all’ex Tottenham di tirarsi fuori dal casting di De Laurentiis per la panchina azzurra.

Conte torna in pista per il Milan?

La Repubblica ha svelato che ora, dopo il “no” offerto al Napoli, Antonio Conte si prenderà del tempo per riflettere e valutare attentamente la sua prossima destinazione. Il Milan, al momento, appare defilato ma non è da escludere un clamoroso ritorno in scena del Diavolo con in testa Ibrahimovic. La trattativa saltata con il club di De Laurentiis può solo che essere un assist qualora il Milan voglia farci un pensierino.

