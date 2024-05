Roberto De Zerbi al Milan è un’ipotesi concreta. Sarebbero infatti ore roventi quest’ultime per vederlo sulla panchina rossonera.

Il tanto e atteso nome del prossimo allenatore del Milan è sempre più vicino a palesarsi. Tanti i profili accostati al Milan nelle ultime settimane ma ora più che mai sembra essercene solo uno in testa. Roberto De Zerbi. Il suo addio al Brighton ha riacceso le speranze dei tifosi del Milan di vederlo sulla panchina rossonera, di poter ammirare un figlio rossonero tornare a casa. Dopo la clamorosa rivelazione di mercato di SportMediaset che ha annunciato l’avvio dei contatti tra il tecnico bresciano e il Milan, Carlo Pellegatti ha aggiunto altri importanti dettagli in merito alla trattativa.

Carlo Pellegatti

Ore calde, roventi, per De Zerbi al Milan

Carlo Pellegatti ha scelto il proprio canale Youtube per commentare e aggiungere dettagli in merito alla trattativa annunciata da SportMediaset tra De Zerbi e il Milan. Il giornalista di fede rossonera ha confermato l’interesse rossonero per il tecnico bresciano, affermando che “è molto apprezzato a casa Milan, i dirigenti rossoneri ci stanno provando sul serio. E mi risulta la stessa cosa dei colleghi di SportMediaset”. Ha aggiunto inoltre che “le ultime ore sono roventi, potrebbe esserci un clamoroso cambio di strategia visto che la clausola da 13/15 milioni non c’è più. Sono ore calde”.

De Zerbi: la soluzione che convince

Il nome di Paulo Fonseca ha alimentato in questi giorni lo scetticismo di molti tifosi del Milan che non vedevano nel tecnico portoghese la soluzione ideale per il dopo Pioli. Il sogno in cima alla lista dei desideri resta Conte ma l’ipotesi De Zerbi solletica e non poco l’immaginario del tifoso rossonero. Oltre alle indubbie doti da allenatore, il tecnico bresciano ama il Milan essendone un suo figlio naturale. Tornerebbe così di moda il famoso detto del presidente Berlusconi: “il Milan ai milanisti”.

L’articolo Panchina Milan, Pellegatti su De Zerbi: “Ore roventi, clamoroso cambio di strategia” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG