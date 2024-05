Duro comunicato della Curva Sud contro la società: la richiesta è un progetto vincente. Ritorno al tifo per l’ultima giornata di campionato.

La Curva Sud in occasione delle sfide contro Genoa e Cagliari a San Siro aveva manifestato il proprio dissenso contro la società e le scelte relative al nuovo tecnico attraverso il silenzio. Stadio ammutolito e clima surreale, culminato con l’immagine della Curva vuota negli ultimi minuti di Milan-Genoa. Il clima è ancora teso, lo evidenzia l’ultimo comunicato sui social diramato dalla parte più calda del tifo rossonero. Per l’ultima giornata di campionato è però attesa una importante novità.

Tifosi Milan

L’attacco alla società

Il comunicato diramato sui Instagram dalla Curva Sud è molto duro. La prima parte recita testualmente: “Quella in programma nel week end, sarà l’ultima partita di questa stagione, e dal canto nostro chiuderemo l’annata nell’unico modo in cui vorremmo sempre fare, ovvero sostenendo incessantemente i nostri colori e rendendo San Siro come di consueto una bolgia. Il messaggio a tutto l’ambiente Milan deve arrivare chiaro, il popolo Rossonero non è più disposto ad accettare progetti non improntati a puntare al massimo livello sia in Italia che in Europa, un popolo che ha vinto come nessun altro in Italia, e che si è sempre contraddistinto per la vicinanza alla propria squadra anche nei momenti più difficili della sua lunga storia. Consapevoli che certo non si possa vincere sempre, ma essere preparati ed attrezzati a poterlo fare sempre è altra cosa! Un Progetto vincente ora é preteso! Un progetto che parta dalla panchina, passando dal campo fino ad arrivare alla dirigenza! Volete questa curva Volete questo stadio e questo clima sempre? Bene, ora sta a voi “pagare il prezzo del biglietto” ora sta a voi passare semplicemente ai fatti”.

L’annuncio a sorpresa per Milan-Salernitana

Dopo le dure accuse alla società, la Curva comunica di voler interrompere il silenzio forzato in occasione dell’ultima di campionato a San Siro, in occasione di Milan-Salernitana. L’annuncio recita testualmente: “Milano e i Milanisti hanno sempre compreso, giustificato e capito ogni situazione ma non scambiate mai la nostra intelligenza per rassegnazione!!! Perché Milano non si é mai accontentata e mai lo farà. Abbiamo passato anni di merda, siamo tornati ai vertici e ora nessuno vuole più smuoversi da li. Abbiamo pagato fin troppo il prezzo di cambi societari ecc ecc. Il popolo rossonero vuole che la squadra torni ad occupare il ruolo di protagonista indiscussa, il ruolo che da sempre il popolo rossonero conserva ben saldo sugli spalti di ogni stadio! Secondi a nessuno!!! Domenica portate striscioni bandiere stendardi! Vedranno tutti ancora una volta cosa possono perdersi….. per il bene del Milan!! Sempre!”.

L’articolo Milan, la Curva contro la società: “Pretendiamo progetto vincente, vogliamo i fatti” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG