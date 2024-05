Roberto De Zerbi ha negato di aver già un accordo o di aver sentito altri club. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato al Milan.

Nelle ultime ore il nome di Roberto De Zerbi, in uscita dal Brighton, ha alimenato i rumors di mercato in merito a un suo possibile approdo al Milan. Lo stesso allenatore bresciano è uscito allo scoperto svelando la verità in merito all’addio al club inglese e al suo futuro, non risparmiando qualche sorpresa.

Contatto tra De Zerbi e il Milan

La notizia di un interesse del Milan per Roberto De Zerbi potrebbe sparigliare le carte. L’identikit del prossimo allenatore del Milan sembrava ormai delineato e riconducibile a un tecnico straniero, su tutti Fonseca del Lilla. Così come riporta SportMediaset il Club rossonero si sarebbe mosso in modo concreto per sondare la possibilità di far accomodare l’ormai ex allenatore del Brighton sulla panchina del Milan. La clausola, dapprima di 15 milioni, è ancora valida ma di entità minore. Proprio questo aspetto potrebbe favorire la trattativa.

La replica di De Zerbi

Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky Sports UK’, svelando le ragioni del suo addio al Brighton e le prospettive in merito al suo futuro. Ha affermato di “non aver trovato l’accordo giusto per andare avanti, per restare insieme al Brighton. Il calcio è la mia vita e non posso cambiare la mia passione. Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto niente. Vi assicuro, al momento niente. Lascio due anni di contratto. Forse resterò a casa due, tre, quattro mesi – di sicuro non ho nulla di già fatto per il futuro. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League”.

