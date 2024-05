Roberto De Zerbi è stato contattato dal Milan dopo l’annuncio del suo addio al Brighton. Ecco i possibili scenari.

La fine del campionato è ormai prossima e sta per suonare la campanella del “liberi tutti”. Il tempo di Pioli al Milan è sempre più prossimo all’epilogo, seppur ci sarà da definire con l’attuale allenatore rossonero i termini dell’addio, in virtù del contratto che ha come scadenza giugno 2025. La candidatura di Fonseca è autorevole e più forte che mai ma, dopo l’ufficialità dell’addio di De Zerbi al Brighton, si potrebbero aprire scenari clamorosi.

Contatto tra De Zerbi e il Milan

La notizia di un interesse del Milan per Roberto De Zerbi potrebbe sparigliare le carte. L’identikit del prossimo allenatore del Milan sembrava ormai delineato e riconducibile a un tecnico straniero, su tutti Fonseca del Lilla. Così come riporta SportMediaset il Club rossonero si sarebbe mosso in modo concreto per sondare la possibilità di far accomodare l’ormai ex allenatore del Brighton sulla panchina del Milan. La clausola, dapprima di 15 milioni, è ancora valida ma di entità minore. Proprio questo aspetto potrebbe favorire la trattativa.

La concorrenza e Fonseca

L’ipotesi De Zerbi è suggestiva, soprattutto valutando il passato del tecnico bresciano, cresciuto nel Milan e con i rossoneri nel cuore. La concorrenza per averlo è già molto alta però, sulle sue tracce si è vociferato ci potesse essere il Bayern Monaco e in Italia anche il Napoli di De Laurentiis. Il rebus panchina in casa Milan si tinge sempre più di giallo anche se, ormai, la sua soluzione sembra davvero essere prossima.

