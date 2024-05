L’Équipe ha svelato ci sarebbe tensione in casa Milan per la scelta del nuovo allenatore tra Ibrahimovic e Moncada, i quali hanno idee opposte.

La scelta del nuovo allenatore del Milan non agita solo i tifosi, sempre più ardenti e desiderosi di conoscere la nuova guida tecnica della loro squadra. Secondo infatti quanto riportato da L’Équipe, in casa Milan in quel di Via Aldo Rossi ci sarebbe tensione tra Moncada e Ibrahimovic. I due dirigenti rossoneri avrebbero infatti opinioni molte diverse e contrastanti circa il nome del prossimo tecnico.

Geoffrey Moncada

Lotta Ibra-Moncada

L’Équipe ha analizzato il delicato tema allenatore in casa Milan. Sono settimane infatti che il Club di Via Aldo Rossi riflette sul da farsi, su chi dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il noto giornalista francese riferisce ci sarebbe spaccatura in seno alla società in quanto Moncada e Ibrahimovic avrebbero due opinioni molto diverse sul nome del prossimo tecnico del Milan. Il francese spinge infatti per Fonseca, lo svedese invece rilancia per l’amico ed compagno di squadra van Bommel. Chi la spunterà?

La situazione

L’Équipe ci aggiorna inoltre anche in merito all’avanzare della trattativa per Fonseca al Milan. L’allenatore del Lilla infatti avrebbe chiesto una settimana di tempo al club transalpino per poter valutare attentamente la loro proposta di rinnovo contrattuale. Il Lilla infatti vorrebbe proseguire con il tecnico portoghese, insidiato anche dal Marsiglia che ora però guarda anche verso altri lidi: Matías Almeyda e Sérgio Conceição. Per scoprire il nome del prossimo allenatore del Milan sarà necessario trovare una quadra all’interno della società dove, al momento, c’è la corrente Moncada ma anche quella Ibrahimovic.

