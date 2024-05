Le trattative per il rinnovo di Mike Maignan sarebbe in stand-by, soprattutto per via della richiesta economica del numero uno francese.

Il Milan nel prossimo mercato dovrà necessariamente guardarsi le spalle da possibili sorprese: Theo e Maignan in particolare. I due francesi infatti hanno una situazione contrattuale delicata, avendo un contratto che scadrà a giugno 2026. Il Club di Via Aldo Rossi non può perdere troppo tempo su queste due situazioni e prendere come si suol dire il toro dalle corna. Da settimane infatti si parla si possibili colloqui tra il Milan e gli agenti dei calciatori, così da trovare una quadra sulla situazione. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito la situazione Maignan svelando che al momento ogni discorso sul rinnovo sarebbe in stand-by, anche e soprattutto per via della richiesta economica del numero uno transalpino.

Mike Maignan

La richiesta di Maignan

Mike Maignan è da anni ormai un numero uno a livello europeo, mondiale. Il suo contributo è stato decisivo per la vittoria del 19esimo scudetto e, nella passata stagione, a condurre il Milan fino alle semifinali di Champions League. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, per rinnovare – scrive Il Corriere dello Sport – il francese vorrebbe un significativo aumento di stipendio. Attualmente Maignan percepisce 2,6 milioni e vorrebbe che il suo stipendio venisse equiparato a quello di Leao che, tra parte fissa e bonus, sfiora i 7 milioni di euro.

Riflessioni in casa Milan

In quel di Via Aldo Rossi sono in corso valutazioni molto attente in merito al futuro di Maignan. Il valore del numero uno francese, insidiato da top club europei è indiscutibile, altrettanto però una tenuta fisica non sempre brillante. In maglia rossonera ha infatti saltato per infortunio ben 40 partite, più di un intero campionato e non è affatto poco. Il Corriere dello Sport aggiunge che è probabile che dopo gli Europei le contrattazioni tra il Milan e il portiere possano riprendere ma, al contempo, il Club si cautela valutando già il possibile sostituto: Diogo Costa del Porto, per cui il porto chiede 45 milioni.

