L’estate del Milan si preannuncia calda, torrida e da togliere il fiato. A far discutere e agitare gli animi non è solo il tema allenatore, caro ai tifosi e non solo. Anche la futura prima punta del Milan alimenta dibattito facendo sognare i tifosi. Il nome di Benjamin Sesko è da tempo in cima alle preferenze del Club di Via Aldo Rossi in buona compagnia, il nome di Zirkzee è lì a stretta vicinanza infatti. Del futuro dell’attaccante sloveno del Lipsia ne ha parlato direttamente il suo procuratore Elvis Basanovic.

Sesko: difficile ma non impossibile

Il futuro di Benjamin Sesko è tutto da scrivere, soprattutto perché sul talento sloveno in forza al Lipsia la concorrenza è decisamente alta. I suoi numeri in stagione parlano da soli e descrivono il giocatore come un autentico cecchino in zona gol. Il centravanti sloveno, classe 2003 e il cui contratto scadrà nel 2028, ha segnato 18 gol e fornito 2 assist in 42 partite ( numeri alla mano un gol ogni 114′) in tutte le competizioni. Il ruolino di marcia che ha fatto lievitare la sua clausola rescissoria ( variabile in base alle prestazioni del giocatore, ndr ) da 50 milioni a 65. Il suo procuratore, Elvis Basanovic, non ha però chiuso circa un suo arrivo in Italia, ha infatti dichiarato a Sportklub che “ci sono squadre di Premier League e Serie A che vogliono Sesko”.

Sesko obiettivo concreto?

Le parole dell’agente di Sesko lasciano uno spiraglio ancora aperto ad un possibile approdo al Milan, pur restando coscienti del fatto che l’operazione, oltre a essere molto oneroso, è anche complicata dalla concorrenza di squadre della Premier League. Inoltre l’agente ha affermato che “il RB Lipsia sta facendo tutto il possibile per trattenere il giocatore con una proposta davvero molto buona”.

