Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha dichiarato non sia in corso nessun dialogo tra Roberto De Zerbi e il Milan.

Nella giornata di ieri è rimbalzata una voce riguardante il prossimo allenatore del Milan: il Club di Via Aldo Rossi ha contattato Roberto De Zerbi. La notizia ha in qualche modo acceso la fantasia dei tifosi di poter riabbracciare in rossonero un “figlio” del Milan, non avendo molta fiducia nel nome più accreditato, al momento, a prendere il posto di Stefano Pioli al termine della stagione. Già nella giornata ieri lo stesso De Zerbi aveva un po’ raffreddato la pista, affermando non avesse in corso nessun dialogo con nessun altro club. Oggi, sul proprio profilo X, l’esperto di mercato Nicolò Schira ci ha fornito ulteriori elementi sulla presunta trattativa De Zerbi-Milan.

Zlatan Ibrahimovic

De Zerbi-Milan: nessun dialogo

L’esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio profilo X, ha messo definitivamente il punto sul possibile arrivo al Milan dell’ormai ex allenatore del Brighton Roberto De Zerbi. Con ogni probabilità non avrà luogo il ritorno in rossonero del bresciano, il giornalista ha dichiarato infatti che “nonostante gli ultimi ‘rumors’, non ci sono dialoghi in corso tra il Milan e De Zerbi per il ruolo di allenatore“.

Despite the last rumors, there are no talks ongoing between #ACMilan and Roberto #DeZerbi for the coach role. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2024

Fonseca o van Bommel?

Il Milan prosegue sulla propria strada in merito al nome del nuovo tecnico. In pole, stando agli ultimi aggiornamenti, resta il portoghese Paulo Fonseca anche se nelle ultime ore il nome dell’olandese van Bommel sembra possa riprendere quota, soprattutto perché a sponsorizzarlo ci sarebbe Zlatan Ibrahimovic che, come sappiamo, è una figura influente e determinante nella stanza dei bottoni rossoneri.

L’articolo De Zerbi allenatore del Milan? Schira: “Nessun dialogo in corso” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG