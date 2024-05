L’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato accostato anche al club rossonero sebbene con meno forza rispetto ad altri profili.

Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro e del calcio italiano in generale alla 22esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”. “Ritorno in panchina Dipende dalle opportunità che si verranno a creare, vediamo se verrà fuori qualcosa che mi arrapa, che mi stuzzica, che sia figlio di un programma di medio o lungo periodo che valga la pena vivere”.

Sulla possibile nuova avventura

“Io sono disponibile per tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni verso nessuno. Non sono alla ricerca di una squadra che faccia per forza la Champions, questi sono discorsi che mi interessano relativamente, sono discorsi mediatici ma a me interessano poco”.

Thiago Motta

Sull’eventualità che diventi il successore di Thiago Motta a Bologna

“Sono discorsi che leggo sui giornali, non ho avuto nessun rapporto diretto col Bologna. Le 4 squadre con cui ho avuto rapporti diretti sono straniere. Qualcosa dalla Premier, qualcosa dalla Liga e qualcosa da altri campionati”.

Su Vincenzo Italiano

“Un ottimo allenatore, un ragazzo giovane che può migliorare, ha fatto un bel percorso a Firenze e sono convinto che la Fiorentina potesse fare qualcosa in più in campionato, ma quando vai così avanti in Europa poi alla fine qualcosa paghi in campionato”.

Sulla Juventus e sull’esonero di Allegri

“Quando il motto di una società è ‘l’unica cosa che conta è vincere’ forse non basta solo la Coppa Italia. Allegri? Da fuori è difficile farsi un’opinione. Per dire quello che è successo serve essere dentro, viverlo, sennò è semplice dire ha sbagliato uno o l’altro”.

