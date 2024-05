Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere sulla situazione relativa al possibile nuovo allenatore rossonero.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha dichiarato di vedere l’ex Roma in vantaggio su tutti gli altri per la corsa alla panchina del Milan. “Fonseca è molto avanti, Van Bommel rimane sullo sfondo. Da quello che ha detto SportMediaset, stamattina ci sarebbero stati dei contatti, non confermati dal Milan. Chi l’abbia contattato non si sa, l’entourage di De Zerbi dice nessun contatto. Rimane l’indiscrezione. De Zerbi verrebbe? Sì. E’ un personaggio un po’ spigoloso? Sì, però conta anche quello oggi purtroppo. Piacerebbe molto di più rispetto a Fonseca Sì. Sarebbe uno apprezzato da tutti? No, e lo vedo dai commenti. Dovrebbero fare come Frankenstein… andare in laboratorio, prendere l’allenatore aziendalista, l’allenatore giochista, quello che ti fa vincere. Anche su Conte avevo ricevuto lamentele sul fatto che non vince mai all’estero, che era stato ad Inter e Juve”.

Roberto De Zerbi

La situazione attorno all’ex Brighton

“La clausola è superata perchè non c’è più quella da 15 milioni, ma mi risulta ce ne sia una da 5/6. Superabile, a questo punto. Non credo sia un problema, penso più al fatto che sia una figura un filino ingombrante a livello caratteriale. Però allora dobbiamo andare in un convento dove ci sono persone tranquille, che meditano, che non rispondono mai male, di una certa dirittura. Voglio sottolineare che a livello di aziendalismo le prove dicono di stare tranquilli, perchè gli hanno venduto Caicedo e MacCallister e non ha fatto una piega. Ci sono altri allenatori che se glieli togli magari si irritano un po’”.

