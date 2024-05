Il telecronista Stefano Borghi ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore del club rossonero che si sta trascinando per le lunghe.

Stefano Borghi a DAZN ha parlato della scelta da parte del Milan del nuovo tecnico partendo però da un dubbio riguardante Conte. “Io faccio fatica a pensare ad Antonio Conte ancora fermo senza panchina nella prossima stagione. Credo che lui abbia grande voglia, si sia molto aggiornato e credo che una figura come quella di Antonio Conte manchi al grande calcio italiano o no”.

Antonio Conte

In pole

“Fonseca ha fatto molto bene anche quest’anno. È un allenatore che ha un certo tipo di caratteristiche: cerca un gioco propositivo. Credo che il suo calcio possa adattarsi alla rosa del Milan“.

Cambio di strategia

“Però credo che il discorso attorno alla panchina rossonera si è enormemente complicato nelle ultime settimane. Che ci fosse l’idea di andare su un profilo di un allenatore di sviluppo, sia sul piano del gioco che sul piano delle individualità, mi sembra fosse chiaro. Però adesso ci si è anche un po’ allineati alla sensazione per la quale la figura dell’allenatore del Milan debba essere di alto status. Io torno al discorso legato a Lopetegui. Lopetegui è stato accantonato. Fonseca per me è un allenatore molto bravo, che però è andato via dall’Italia con un etichetta non propriamente vincente. Credo si sia ingarbugliata la situazione attorno alla panchina del Milan. Ma adesso è ora di scegliere“.

