Radio Rossonera ha intervistato Carlos Passerini che ha parlato di De Zerbi ma non solo. “Cosa vi so dire? In primis che è mio vicino di casa. È un ottimo allenatore che conosce il calcio italiano e il Milan. Però, da quello che risulta a me, è un po’ più indietro rispetto ad altre figure che sono state sondate nelle ultime settimane. Secondo me una scelta non è stata ancora fatta dal Milan, le prossime due settimane saranno decisive. Da quello che mi risulta quella di Roberto è una candidatura che c’è sempre stata, soprattutto adesso che non dovrebbe esserci più questa clausola milionaria da pagare. Però, per le dinamiche con cui si è sviluppata la situazione, oggi non è il candidato favorito, quello è ancora Fonseca. Però, siccome la scelta non è ancora stata fatta… Sono giorni caldi, abbiamo capito che tutto o quasi può succedere. Per questo continuiamo a tenere anche De Zerbi nel mazzo”.

Roberto De Zerbi

I motivi per cui il portoghese resta avanti

“Credo per una questione anche un po’ di tempistiche. È da qualche settimana che il suo profilo viene sondato, mentre quello di De Zerbi è stato lasciato da parte per qualche settimane per questa clausola di 15 milioni di euro che il Milan non aveva intenzione di pagare. È chiaro che oggi che De Zerbi ha sciolto il suo contratto con il Brighton, e quindi potrebbe arrivare a titolo gratuito, una riflessione si potrebbe fare. Ma detto questo, con Fonseca si parla già da qualche settimana. Al momento è in vantaggio ancora lui. Ci sono anche altri profili con cui procedono le consultazioni da quel che mi risulta, non solo Fonseca. Queste due settimane saranno fondamentali, anche perché più in là non si può andare”.

