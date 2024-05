Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo allenatore del Milan, affermando che la società deve metterci la faccia con autorevolezza.

Il tormentone di questi giorni, settimane ormai, è legato al prossimo allenatore del Milan. Sul tema circolano infatti molte notizie, indiscrezioni e sensazioni ma, al momento, non c’è realmente chiarezza su chi potrebbe sedere sulla panchina rossonera. Poca chiarezza che senz’altro non ci sarà in casa Milan, il casting si suppone infatti sia terminato e che, solo un paio di nomi, siano i maggiori indiziati a succedere a Stefano Pioli. Carlo Pellegatti, ospite di Tutti Convocati su Radio 24, ha affrontato il tema allenatore fornendo il proprio punto di vista e non solo.

Thiago Motta

L’appello alla società: qualcuno ci metta la faccia

Carlo Pellegati ha argomentato in merito al futuro allenatore del Milan, sottolineando che non ci debba essere alcuna preoccupazione in merito al fatto che non ci sia ancora un nome, soprattutto perché “non siamo al 7 luglio senza allenatore”. Ha però aggiunto che, viste anche le recenti contestazioni e levate di scudi del popolo rossonero in merito ai nomi circolati come ipotetici allenatori del Milan, “qualcuno deve prendersi la responsabilità, metterci la faccia chiaramente sulla scelta dell’allenatore al Milan: Questo è il nostro allenatore, che vi piaccia o no, punto e basta”.

#Pellegatti: "Qualcuno deve prendersi la responsabilità, metterci la faccia chiaramente sulla scelta dell'allenatore al #Milan: Questo è il nostro allenatore, che vi piaccia o no, punto e basta. Una cosa mi sembra certa, non verrà annunciato prima del 27-28" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 14, 2024

Novità su Thiago Motta e tempistiche sul nuovo allenatore

Carlo Pellegatti ha esternato titubanza rispetto ai nomi accostati al Milan nelle ultime ore e settimane. Ritiene infatti che Conte, Conceicao, Possanzini, Gallardo e De Zerbi non siano in corsa per la panchina del Milan. Afferma invece che potrebbe essere Thiago Motta il candidato principale. Ha affermato infatti: “Non mi hanno mai detto di no su Motta, la Juve lo ha lasciato lì in stallo“.

#Pellegatti: "Preoccupato per il #Milan? Non siamo al 7 luglio senza allenatore. #Conte? NO da 6 mesi. #Conceicao? NO. #Possanzini? NO. #Gallardo? NO. #DeZerbi? NO. #Motta? Calmi con va alla Juve, non mi hanno mai detto di no su Motta, la Juve lo ha lasciato lì in stallo" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 14, 2024

L’articolo Panchina Milan, Pellegatti: “Qualcuno deve metterci la faccia! Su Thiago Motta…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG