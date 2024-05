Il Milan non ha messo da parte l’idea di affidare a Thiago Motta la panchina rossonera. In settimana l’allenatore incontrerà il Bologna.

Il Milan è ancora in cerca dell’allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato. Le idee in Via Aldo Rossi sono senza dubbio più chiare rispetto a qualche settimane fa, è probabile infatti ritenere che ormai la rosa dei papabili si sia notevolmente ridotta e che ora la scelta riguardi due, massimo tre nomi. Tra questi ci sarebbe ancora quello di Thiago Motta, l’allenatore che ha riportato in Champions League il Bologna dopo oltre 60 anni. Potrebbe essere questa la settimana decisiva per capire meglio il futuro dell’allenatore dei felsinei.

Thiago Motta, incontro decisivo

Tuttomercatoweb riporta che sarebbe imminente, già in questa settimana, un incontro tra Thiago Motta e il Bologna per approfondire il futuro, dopo la conquista sul campo della qualificazione alla prossima Champions League. Da questo incontro si articoleranno, come in un domino, le scelte anche di Juventus e Milan. Le volontà del club emiliano sarebbero di tenerlo a Bologna, perché fosse il condottiero anche della prossima stagione. I bianconeri aspettano l’esito in quanto avrebbero posto Thiago Motta in cima alle loro preferenze per il post Allegri. I rossoneri, a loro volta, aspettano per cercare di capire se e come sferrare l’attacco al tecnico brasiliano, soffiandolo alla Juventus. Il nome dell’ex giocatore dell’Inter continua infatti a piacere in Via Aldo Rossi.

Thiago Motta obiettivo concreto per il Milan?

Il nome di Thiago Motta piace al Milan, e non poco. La sua capacità di coniugare bel gioco e valorizzazione dei giocatori sono elementi che convincono molto in quel di Via Aldo Rossi, eleggendolo candidato ideale per le ambizioni societarie. Da ciò che trapela il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere uno tra Conceicao, pista sempre concreta, e Thiago Motta. Conte, almeno per il momento, sembra più una suggestione che realtà.

