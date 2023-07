L’ex difensore Christian Panucci ha detto la sua sulle offerte arabe e sulla prossima stagione in Serie A.

Christian Panucci ha parlato in generale del calcio italiano ai microfoni di SportMediaset. “A livello di calcio italiano abbiamo fatto molto bene, la Roma è arrivata in finale di Europa League ha perso ma le partite secche sono sempre particolari, anche l’Inter è arrivata in finale e ha trovato di fronte una squadra che spende 20 volte tanto ma ha fatto una grande partita. A livello europeo abbiamo dato una buona immagine. Ora il nuovo campionato: l’Inter è sempre una squadra forte, il Napoli venderà cara la palle, vediamo la Juve cosa fa, lo stesso Milan”.

Andre’ Onana

“Brozovic, Milinkovic-Savic in Arabia So che hanno degli obiettivi in Arabia come ospitare il Mondiale, hanno soldi a palate, e in questo mondo il sentimento sta finendo, comanda solo il Dio denaro. Io a 28 anni probabilmente sarei andato, non voglio fare il moralista, ma a 20 anni ero al Milan, il Middlesbrough mi offriva 5 volte di più ma non sono andato perché il Milan era la squadra più forte del mondo. Oggi non siamo tra le squadre più forti del mondo. Onana? Per l’importanza che ha probabilmente il sacrificio non so se lo farei, è una grande perdita, detta i tempi, Guardiola ha sempre espresso gradimento per lui, ma 60 milioni per un portiere sono tanti”.

L'articolo Panucci: "Io a 28 anni sarei andato in Arabia, l'Inter in finale ha fatto una grande partita, non so se sacrificherei Onana" proviene da Notizie Inter.

