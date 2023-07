Presentata ufficialmente la domanda di iscrizione al campionato di Serie C per l’Atalanta U23: il comunicato

L’Atalanta ha presentato l’iscrizione per il campionato di Serie C per la propria U23.

IL COMUNICATO – Atalanta B.C. comunica di aver depositato nella giornata di oggi, venerdì 14 luglio, la domanda di ammissione al campionato di Lega Pro per la Seconda Squadra. L’impianto di gioco sarà lo Stadio di Caravaggio, sul quale sono già in corso importanti interventi di riqualificazione. In attesa del completamento di questi lavori, è stata indicato, come sede provvisoria per le prime partite, lo Stadio di Gorgonzola.

