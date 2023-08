L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha sottolineato le note positive della squadra che sabato scorso ha battuto il Monza.

Ernesto Paolillo a TMW Radio ha parlato di Inter. “Questo campionato ci sta facendo capire che saranno in tante a lottare per lo scudetto. La cosa che mi ha convinto della vittoria dell’Inter è stata l’intesa tra gli attaccanti e, naturalmente, Lautaro Martinez”.

Davide Frattesi

“Sui nuovi bisogna ancora aspettare. Frattesi può essere molto importante. Manca un altro attaccante. Serve per dare più possibilità di proporre un calcio diverso e nel caso di infortunio. Credo che questi giocatori possano dare una fase offensiva differente da quelle degli scorsi anni. Per me, poi, il fatto che Lautaro Martinez sia diventato il leader lo farà brillare ancora di più”.

