Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia dei preliminari di Conference League. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Rapid Vienna-Fiorentina.

LE PAROLE – «Sono stati due anni importanti e ricchi di soddisfazione, c’è stata una crescita. Volevamo una grande identità e raggiungere qualche traguardo importante, portando entusiasmo: tutto ciò è stato centrato. Ora si riparte con la nuova stagione, reduci da due finali e da un percorso che ci ha lasciato tantissimo per carattere e personalità. Da questo dobbiamo trarre grandi vantaggi, sono arrivati giocatori di qualità e con il sorriso, con entusiasmo. Se avevamo qualche lacuna, con i nuovi possiamo colmarla. Qualcosina già abbiamo fatto vedere tra il pre-campionato e la prima giornata: proveremo a continuare in questo percorso, magari migliorando qualche numero. Fare due finali non è mai semplice, vogliamo però essere sempre lì e arrivare in fondo alle competizioni. Non si può dire che lo faremo anche quest’anno, ma la voglia di togliersi soddisfazioni non deve mai abbandonarci. Bisogna alimentare l’entusiasmo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG