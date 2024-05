L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha espresso il suo parere sulle vicende societarie del club nerazzurro.

Ernesto Paolillo ha parlato a TMW Radio delle ultime notizie riguardanti l’Inter. “Da un punto di vista di finanza per l’Inter è una cosa positiva. Oggi come oggi la società è indebitata ad un livello molto critica e in affanno. Indubbiamente, pur non conoscendo tutti i dettagli, pensavo che Zhang non potesse durare a lungo. Io faccio un ragionamento molto semplice: Oaktree è un fondo serio e gestito da grandi professionisti. Proprio per questo investono su un oggetto che può prendere valore nel breve periodo e può diventare un qualcosa da rivendere facendo più soldi. L’unica cosa è che un tifoso spera di avere una società molto tempo ma con un fondo il periodo lungo è massimo 5 anni”.

Il giudizio sull’operato di Zhang

“Il lavoro di Zhang per la tranquillità data ai dirigenti è di grande livello. Tutti i trofei che sono arrivati sono stati per loro. Io mi auguro che la nuova società tenga questa dirigenza. Questo non lo dico solo come tifoso. Anche perché riuscire a fare quello che hanno fatto con tutta la situazione debitoria è tantissima roba”.

Il ruolo di Marotta

“L’importante è che continui a fare l’AD. Può fare tutto perché è bravissimo. L’importante è che possa continuare a guidare la società come ha fatto”.

I possibili motivi della “caduta” di Zhang

“La spiegazione che mi sono dato è questa. Come prima cosa parliamo di Zhang che lavora in un Paese che ha delle regole particolari e anche lui è stato colpito dalla drammatica crisi cinese. Penso che alla fine abbia avuto dei debiti così importanti per resistere”.

