L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ci tiene a sottolineare quanto bene ha fatto Steven Zhang sotto la sua presidenza.

Calciomercato.com ha intervistato Massimo Moratti che si è detto sorpreso dalle ultime vicende riguardanti l’Inter. “Devo dire che non me l’aspettavo, ero convinto che in qualche modo ci sarebbe stato un colpo di coda e che la famiglia Zhang rimandasse un po’ più in la certi obblighi. Poi negli ultimi giorni ho bene inteso la direzione”.

Lo stato d’animo

“Mi dispiace tanto per Steven, è stato bravissimo e ha vinto trofei importanti. L’ho sentito qualche settimana fa, proverò a chiamarlo ma non è semplice mettersi in contatto con lui dalla Cina”.

Steven Zhang

La speranza per il futuro

“Spero che questo nuovo fondo non guardi soltanto al fatto finanziario, anche perché credo che dopo una gestione iniziale cercheranno un compratore ed è importante che nel frattempo il club vada bene, restando ad alti livelli. Mi auguro lo stesso senso di protezione che ha avuto Zhang verso il club”.

Sui rinnovi di Inzaghi, Lautaro e Barella

“Dipenderà dai principi del fondo e dagli aspetti che riterranno prioritari. Mi auguro proprio che rinnovino tutti”.

L’operato di Steven Zhang

“Gli darei un 8 in pagella. Dal punto di vista sportivo a fatto grandi cose. Non so valutare il lato finanziario. Cosa gli direi adesso? Da interista, solo grazie. Lo merita da tutti”.

