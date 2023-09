Paolo Rossi ha raccontato il suo derby di Milan tra Inter e Milan a La Gazzetta dello Sport a distanza di qualche giorno dalla sfida

Il derby di Milano calamita già l’attenzione nonostante ci sia la pausa nazionale. Nell’attesa dell’appuntamento fra due settimane, La Gazzetta dello Sport è andata a intervistare un interista del mondo dello spettacolo per parlare di un amico milanista che non c’è più: Paolo Rossi ha raccontato il suo Enzo Jannacci, che in questi giorni verrà ricordato alla Mostra del Cinema di Venezia con un documentario a lui dedicato.

IL MILANISTA JANNACCI – «Ricordo delle volte in cui doveva prendere delle decisioni importanti, direi quasi radicali per la vita o la carriera, poi improvvisamente si ricordava che quella stessa sera giocava il Milan. A quel punto tutto passava in secondo piano: la decisione smetteva di essere così importante, anzi evaporava del tutto. Ecco, direi che il suo era un “milanismo” puro…».

L’INTERISTA PAOLO ROSSI – «Prima ancora che milanista, Enzo era un amante del calcio, come lo sono io. Più che del derby e del campanile, noi parlavamo del gioco, una delle tante cose che ci legava. Gli piaceva dire che questo gioco è una delle poche forme di teatro popolare rimaste. Io, in generale, ho comunque sempre avuto più amici milanisti che interisti. Juventini, invece, pochi, chissà perché…».

IL FIGLIO PAOLO: “MIO PADRE SAPEVA TROVARE LA BELLEZZA NEL PICCOLO DETTAGLIO” – «Esatto, mi ha insegnato l’arte dell’improvvisazione, che passa proprio dal dettaglio. Lui, da medico, era abituato a riconoscerli i dettagli. Così scovava i diamanti dove gli altri non li vedevano. Nel teatro, nella musica, ma pure nel calcio: sapeva innamorarsi di chi non te l’aspetti…».

INZAGHI HA ORECCHIO – «Esatto, più di tanti altri tecnici mediatici. Mi piace la squadra che ha creato e Lautaro capitano, ma Inzaghi ha un problema da risolvere: non usa il diaframma quando parla o urla dalla panchina! Venisse da me, potrei dargli un consiglio almeno per conservare la voce a fine partita…».

