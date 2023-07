Accordo raggiunto tra Inter e Paramount+: comparirà nelle maglie nerazzurre della prossima stagione come retro-sponsor

Dopo essere comparso sulle maglie dell’Inter per le ultime due gare stagionali (contro Torino e Manchester City) come main sponsor, Paramount+ sarà il retro-sponsor sulle maglie dei nerazzurri per il prossimo anno. Accordo raggiunto tra il club nerazzurro e l’azienda statunitense. Lenovo, invece, non comparirà più sulla maglia degli uomini di Inzaghi.

Calcio e Finanza svela nei dettagli quali sono le cifre della sponsorizzazione: «Secondo le indiscrezioni, l’accordo con Paramount+ dovrebbe aver portato ai nerazzurri circa un milione di euro per le due partite della stagione 2022/23, per poi salire intorno ai 4,5 milioni per la prossima stagione in cui sarà quindi retrosponsor di maglia».

