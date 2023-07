I nerazzurri potrebbero ben presto fare un altro sgambetto ai cugini rossoneri prendendo il centrocampista giapponese.

Daichi Kamada è un trequartista o centrocampista centrale che si è svincolato dall’Eintracht Francoforte. Su di lui c’era fortissimo il Milan che aveva anche trovato un accordo per un contratto con stipendio da 3 milioni a stagione: i rossoneri però poi non lo hanno mai tesserato in quanto è extracomunitario.

Piero Ausilio

Lo spazio per lui ci sarebbe ma la dirigenza oltre Loftus-Cheek punta il nigeriano Samuel Chukwueze. Il giapponese quindi salvo ripensamenti improvvisi non andrà al Milan; l’intermediario Beppe Bozzo lo sta proponendo ad altre squadre italiane soprattutto Inter e Roma. Secondo FcInterNews i nerazzurri ci stanno pensando seriamente visto che il suo cartellino non avrebbe nessun costo; il probabile arrivo di Frattesi non sarebbe un impedimento.

