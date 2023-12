Pardo: «Inter, società solida grazie al lavoro di Marotta» Il pensiero del giornalista sull’amministratore nerazzurro

Intervistato sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo, ha elogiato il lavoro di Beppe Marotta all’Inter:

«Che lavoro ha fatto Marotta all’Inter? Quanta struttura gli ha dato, quanta pesantezza in senso positivo, quanta solidità a questo club. Non è un dirigente che va a fare scouting, però ha una capacità di governo delle varie aree quasi perfetta, da quella amministrativa a quella tecnica. L’Inter è una società solida, pesante in senso buono. Il Milan ha perso questa figura di riferimento senza Maldini»

L'articolo Pardo: «Inter, società solida grazie al lavoro di Marotta» proviene da Inter News 24.

