Pierluigi Pardo è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24: le sue dichiarazioni sull’espulsione di Lukaku contro la Juventus

Pardo ha giudicato eccessiva l’espulsione di Lukaku in Juventus-Inter:

“Juventus-Inter? Io non avrei ammonito Lukaku. La drammaticità del tema del razzismo è infinitamente più grande di qualsiasi provvedimento banale emesso da un giudice. Non andava ammonito in generale, bisognava utilizzare prudenza e attenzione“.

L'articolo Pardo: «Non avrei ammonito Lukaku, servivano prudenza e attenzione» proviene da Inter News 24.

