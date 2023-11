Pierluigi Pardo ha parlato a Radio 24 dell’Inter e dell’esperienza di Mazzarri sulla panchina nerazzurra.

PAROLE – «Mazzarri è stato per anni vittima del personaggio creato con la sua cattiva gestione della comunicazione alla stampa e non solo. Ormai è diventato schiavo del personaggio creatosi a seguito di alcune dichiarazioni. Emblematica la partita tra Inter e Verona, quando scaricò le responsabilità del pareggio subito in rimonta al cattivo tempo».

L’articolo Pardo su Mazzarri: «Vi racconto la sua esperienza all’Inter» proviene da Inter News 24.

