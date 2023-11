I nerazzurri nonostante i tanti cambi effettuati nella scorsa campagna acquisti stanno ben figurando finora.

L’Inter è in testa alla classifica e la squadra costruita la scorsa estate da Piero Ausilio e Beppe Marotta sta rispettando le attese; non ci sarebbe motivo quindi di intervenire a gennaio ma da qui a dire che sicuramente non ci saranno acquisti ce ne passa.

Il centrocampista del Monza

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto una veloce panoramica sul mercato dell’Inter sul canale Twitch di SOS Fanta. “Colpani piace molto, poi da qui a prenderlo ce ne passa. Un po’ come Frattesi del Sassuolo, è stato vicino a tante squadre prima di andare all’Inter in 24 ore. Dire oggi dove andrà è impossibile, può succedere di tutto. Sicuramente piace, al momento non risulta una trattativa: i rapporti col Monza comunque sono ottimi”.

Sugli esterni

“Cuadrado? L’Inter adesso non vuole decidere, è contenta di come stanno reagendo i giocatori: per me qualcosa faranno, anche se staranno tutti bene. Però non è stato ancora deciso se un attaccante, un esterno o un centrocampista. Asllani fino a quattro settimane fa era un serio candidato a partire a gennaio, ma nelle ultime partite ha cambiato la sua storia ad oggi. Hakimi? A oggi non c’è assolutamente nulla di cui parlare: anzi, è imminente il rinnovo di Dimarco e stanno valutando per Dumfries. C’è stato un incontro positivo ma devono rivedersi. Con Lautaro e Barella parleranno nei prossimi mesi, il prossimo sarà Dimarco”.

L’articolo Romano: “L’Inter a gennaio potrebbe far qualcosa, Cuadrado? Nulla di deciso, su Hakimi non c’è nulla” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG