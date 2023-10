Pierluigi Pardo ha commentato il successo conquistato dall’Inter col Benfica nel match di Champions League: le parole

Sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo torna sulla vittoria dell’Inter col Benfica in Champions League.

LE PAROLE- «Thuram? Al di là del gol molto prezioso anche negli assist. Ieri l’Inter benissimo, ha avuto tante occasioni con un secondo tempo enorme. L’Inter ha una rosa profonda, a me la squadra piace. Non è una squadra difensiva, ma sceglie con un piano ben preciso quando essere aggressiva ed è molto feroce nelle ripartenze che gli permette di sfruttare le sue caratteristiche. Non è catenaccio, è un modo di interpretare le sue qualità»

