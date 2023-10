I nerazzurri hanno giocato una grandissima gara ieri sera contro le Aquile ma il punteggio è stato in bilico fino all’ultimo per varie ragioni.

L’Inter ha portato a casa i 3 punti contro il Benfica e questo è quello che conta più di ogni cosa. La squadra di Inzaghi ha disputato un secondo tempo ai limiti della perfezione costruendo occasioni a grappolo senza che i portoghesi riuscissero a controbattere; l’unico che sembrava veramente in partita è stato proprio Trubin, colui che avrebbe potuto giocarla con la maglia nerazzurra. L’ucraino si è superato su Barella e su Lautaro Martinez: l’argentino ha avuto 4 limpidissime occasione da rete senza riuscire a concretizzarne neanche una per un mix letale di sfortuna ed errori.

Marcus Thuram

La Thu-La funziona comunque

La Gazzetta dello Sport fa notare come invece sia accaduto esattamente l’opposto per il suo compagno di reparto: Marcus Thuram ha segnato nell’unico tiro in porta della sua partita. Ciò conferma in qualche modo che forse gioca un po’ troppo lontano dal bersaglio anche se il dato può essere letto anche in un altro senso: le tantissime occasioni avute dal Toro esistono per la grande mole di lavoro del figlio d’arte. Corsa, strappi, allunghi e sportellate con gli avversari, il suo repertorio è vasto ed i numeri sono dalla sua: nonostante siano ancora molti i critici l’ex Borussia Mönchengladbach è decisivo più che mai, finora 3 goal e 4 assist.

