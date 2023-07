Paredes “blocca” il Galatasaray: novità sul futuro dell’ex Juve rientrato al Psg, club in cui non resterà a giocare

Il futuro di Paredes dopo il prestito alla Juve non sarà al Psg del nuovo allenatore Luis Enrique che non punta su di lui per la prossima stagione.

In base a quanto riferito da L’Equipe i parigini hanno già trovato l’accordo col Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo per 6 milioni. L’ex Juve, però, prende tempo e vuole aspettare una settimana prima di dare una risposta.

The post Paredes “blocca” il Galatasaray: novità sul futuro dell’ex Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG