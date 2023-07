Serena: «Lukaku deluso per non aver giocato la finale, ma non si comporta da professionista». Le parole dell’ex attaccante

Serena intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante Calciomercato l’Originale ha commentato la situazione di Lukaku. Queste parole dell’ex attaccante della Juve sul belga in uscita dal Chelsea.

SERENA – «Quella di Lukaku è scelta. Provo a mettermi in suoi pani: non aver giocato finale è stata una delusione forte per lui. Non rispondere al telefono, però, non è un comportamento da professionisti».

The post Serena: «Lukaku deluso per non aver giocato la finale, ma non si comporta da professionista» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG