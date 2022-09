Il nuovo centrocampista della Juventus Leandro Paredes è contentissimo di aver concretizzato il suo trasferimento.

Leandro Paredes esprime tutta la sua gioia per essere diventato bianconero a JuventusTv. “Sono contento di essere qui, insieme a questo gruppo, a questa società, in questo club. Volevo essere qui da tanto quindi sono felice. Per me la Juve è una squadra dei sogni”.

“Ho avuto tanti anni la possibilità di venire qui, ma questa volta non volevo farmela sfuggire. Ho sempre detto ai miei amici e alla mia famiglia: ‘O la Juve, o nessuno’. Con Di Maria abbiamo un rapporto d’amicizia da tanti anni, non solo tra noi ma anche con le nostre famiglie. Essere qui insieme a lui in un’altra squadra è qualcosa di speciale. Il 32 è un numero che ho utilizzato tanto. In Argentina, al Boca, ma anche all’Empoli e alla Roma. È un numero che mi ha dato tanto in carriera“.

