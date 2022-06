Il Paris Saint Germain vuole fare ancora mercato in Italia, sta accelerando per avere Skriniar e Scamacca. Icardi invece andrà via.

Campos nuovo direttore generale del Paris Saint Germain ha subito attuato la strategia di mercato che ha pensato nei primi giorni di mercato. In attesa dell’ufficializzazione di Galtier come nuovo allenatore del PSG, si è subito lanciato nel calcio mercato. Scamacca è l’obiettivo per l’attacco, dopo la prima offerta respinta di 35 milioni di euro + 5 bonus, si prospetta un nuovo rilancio per avvicinarsi ai 55 chiesti dal Sassuolo. Nel mentre Mauro Icardi non è più nei piani della squadra parigina che sta tentando di tutto per venderlo.

Milan Skriniar

Con l’Inter proseguono efficacemente i colloqui per il difensore centrale Skriniar, la valutazione di 60 milioni è considerata fattibile per il PSG che si ci vi avvicinerà con un offerta da 50 milioni di euro + bonus. L’Inter comincia chiudere molte trattative, ma quella principale resta con Bremer protagonista, inoltre potrebbe anche arriva un altro centrale con l’eventuale partenza di De Vrij verso la Premier League visto le difficoltà di rinnovo del contratto.

