Su richiesta di Allegri, la Juventus aspetta ancora la risposta di Angel Di Maria. L’argentino è considerato dall’allenatore bianconero come fondamentale come aspetto di rendimento sicuro e leadership. Costituirebbe naturalmente il titolare a destra del tridente bianconero.

L’ex esterno del PSG non è l’unico sondato al momento. I bianconeri si stanno sempre di più convincendo di spendere parte del budget investendolo su Zaniolo della Roma. L’esterno della Roma è considerato più promettente dell’attuale Berardi per le cifre richieste che non si discostano di oltre 10 milioni di euro tra la richiesta di 50 del club giallorosso e di 40 dei neroverdi. Sondaggi per Neres per cui Allegri vede il nuovo Douglas Costa, vedremo come andrà a finire. Intanto Frabotta va al Lecce in prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni.

