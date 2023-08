Hernani, centrocampista del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei crociati in Serie B

PAROLE – «Ho tanta voglia di fare bene, di aiutare i miei compagni, di seguire quello che dice l’allenatore per costruire un futuro bello per il Parma. Perché il Parma e i tifosi lo meritano. Siamo una squadra forte, molto forte. Ci sono tanti giovani che hanno voglia di dare l’anima per raggiungere la Serie A. L’allenatore è stato decisivo fin dal primo giorno. Quando mi ha chiamato, gli ho risposto che io ero pronto. Poi anche i dirigenti sono stati bravi a sistemare il contratto, e così mi hanno accontentato. Ho avvertito subito una sensazione positiva: l’allenatore e la società mi volevano a tutti i costi. Pecchia è un tecnico che lavora tanto e che ci mette passione. Prepara benissimo la partita. Tante cose che facciamo in allenamento vengono automaticamente in gara e ciò significa che la squadra lo segue. La strada è giusta».

