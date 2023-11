Giovanni Becali, agente dell’attaccante del Parma Dennis Man, ha parlato a Fanatik di un possibile trasferimento del giocatore

Giovanni Becali, agente dell’attaccante del Parma Dennis Man, ha parlato a Fanatik di un possibile trasferimento del giocatore.

PAROLE – «Ma non in inverno perché il Parma gioca per la promozione e penso che la otterrà: è l’anno del Parma. Mihaila È sfortunato. Si infortuna continuamente. Gli ho detto di andare al Monte Athos quando sarà libero e di restare lì per due giorni perché è troppo sfortunato. Man ha avuto un piccolo infortunio che lo ha messo in difficoltà per la Nazionale, ma penso che entrambi daranno il loro contributo per la promozione in Serie A. Dopo, con il Parma in Serie A, vedremo cosa succederà: ci sarà ancora un altro anno di contratto con il Parma. Se Man segnasse altri 5-6 gol da qui alla fine del campionato e andasse agli Europei, probabilmente sarebbe il trasferimento più spettacolare del calcio rumeno. Ancora più di Chivu e Mutu. Ma non possiamo parlare adesso di cifre».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG