L’Italia è ospite dell’Ucraina nella decima giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia di Luciano Spalletti scende in campo alla BayArena contro l’Ucraina per la decima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.

Ucraina-Italia 0-0: sintesi e moviola

1′ – Inizia il match.

3 – Primo squillo azzurro. Ci prova Raspadori, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa ucraina.

5′ – Prima occasione anche per l’Ucraina: Tsygankov tira in porta dalla lunga distanza, Donnarumma blocca la conclusione.

7′ – Primo cartellino giallo della gara. Ammonito Buongiorno dopo un fallo tattico.

12′ – Bel cross di Mudryk verso Konoplia, ma Dimarco salva tutto con un colpo di testa.

14 – SUDAKOV! Tiro del giocatore dell’Ucraina ben angolato, ma Donnarumma esegue una bella parata.

16′ – BARELLA! Tiro pericoloso del centrocampista dell’Inter che viene parato da Trubin.

Migliore in campo Italia: a fine partita

Ucraina-Italia 0-0: risultato e tabellino

Reti:

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Reborv.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG