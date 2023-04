Marco Parolo pensa già alla super sfida tra Juve e Napoli in programma a fine mese: l’analisi dell’ex centrocampista

Marco Parolo, analizzando il calendario della Juventus del mese di aprile, ha così parlato del match che attende i bianconeri allo Stadium con il Napoli.

LE PAROLE – «La Juve farà una grande partita e batterà il Napoli. Per me i bianconeri possono arrivare tre le prime quattro in classifica».

