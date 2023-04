Il giornalista Paolo De Paola analizza la situazione della Juventus fuori dal campo di gioco: il suo commento

Paolo De Paola, per Sportitalia.com, ha così analizzato le vicende extra campo della Juventus.

IL COMMENTO – «Un giornale preannuncia altri 40 punti di penalizzazione alla Juve mentre un altro, più cauto, parla di “uno o più punti” ma prevede, al massimo, una maxi ammenda per quei contratti spalmati su due stagioni. A patto di confermare i meno 15 sulle plusvalenze. Un vero mercato del pesce. Non c’è tregua su nulla, nemmeno sulle immancabili veline legate alla “questione partnership” per produrre un’altra ondata di inquietudine e di indignazione. Con la Juve non ci si annoia mai».

