Enzo Barrenechea bocciato dai giornali per la prestazione contro il Verona di ieri sera: i quotidiani non ci vanno giù leggeri

I quotidiani sportivi oggi in edicola stilano le pagelle del match di ieri tra Juventus e Verona, risultando tutti concordi nell’indicare il peggiore dei bianconeri: Enzo Barrenechea.

Troppo timida la prestazione del giovane argentino, che ha però la scusante di essere stato schierato in un ruolo non suo contro i veneti. Da 5 in pagella il centrocampista, che ha dovuto lasciare il campo dopo soli 45 minuti di gioco per far spazio a Miretti.

