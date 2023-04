Vittoria col minimo scarto e con qualche brivido per @juventusfc che col modesto @HellasVeronaFC capitalizza il gol di #Kean.

I 3 punti sono la cosa migliore per i bianconeri insieme al calore dello Stadium che, pur davanti a uno spettacolo deludente, non fa mancare il suo tifo.

— enrico varriale (@realvarriale) April 1, 2023