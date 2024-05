Il giornalista Stefano Pasquino si è scagliato contro l’attaccante argentino per le dichiarazioni riguardanti le trattative del suo rinnovo.

Stefano Pasquino su Tuttosport tira le orecchie a Lautaro Martinez sulla questione rinnovo tirando in ballo i comportamenti ben diversi di Javier Zanetti quando era calciatore. “Lui, icona dell’interismo ma pure del calcio mondiale (1114 partite ufficiali disputate, 858 delle quali in nerazzurro), esempio di correttezza in campo e fuori dal campo (pure con i giornalisti: praticamente un panda nel calcio attuale), prima che l’Inter iniziasse a collezionare trofei, disse no a Real Madrid (soprattutto), Manchester United e pure al Barcellona. E mai – lo sa bene l’avvocato Filippo Cavadini, suo storico procuratore – è andato a batter cassa quando c’era da firmare un rinnovo di contratto con l’Inter”.

Javier Zanetti

La bordata

“Lautaro Martinez, che è a Milano anche grazie a Zanetti, – visto quanto detto poco prima di alzare, in qualità di capitano dell’Inter, la Coppa per lo scudetto – ha mostrato di doverne fare ancora di strada per avvicinare Pupi che mai, davanti ai microfoni, ha detto una cosa fuori posto e mai avrebbe anteposto il suo, di interesse, a quello del club. Zanetti è inarrivabile, d’accordo, ma avere davanti a sé esempi come lui – tra l’altro, da vicepresidente, è spesso presente agli allenamenti in Pinetina – dovrebbe insegnare a Lautaro il fatto che essere capitano dà onori ma pure oneri. Tra questi c’è pure quello di fare un passo indietro in nome della Ragion di Stato. E domenica contava l’Inter, non il suo contratto”.

L’articolo Pasquino: “Lautaro deve ancora farne di strada per avvicinarsi a Zanetti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG