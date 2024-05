L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus espone il progetto che vorrebbe mettere in pratica se riuscisse ad acquistare il club.

Thomas Zilliacus a TvPlay ha ammesso di aver provato almeno un paio di volte ad acquistare l’Inter. “Lasciatemi dire una cosa. Alcuni tifosi mi hanno chiesto perché io ho solo parlato, perché non ho fatto nulla per acquistare l’Inter. Ora che l’era Suning sta per finire, posso rivelarvi che capisco la frustrazione dei sostenitori. Ma la colpa non è mia. Io ho fatto due offerte per acquistare l’Inter nell’ultimo anno. Una è stata fatta a luglio, l’altra è stata presentata a novembre. I proprietari potevano parlare con me, ma questo purtroppo non è avvenuto e non so le ragioni. Ho molto rispetto per Steven Zhang, è arrivato dalla Cina e ha fatto un fantastico lavoro con l’Inter in Italia. Ho avuto l’impressione ci fosse la volontà di Zhang di vendere. Le mie due offerte erano supportate da una delle tre banche più importanti del mondo. Non posso rivelare quale. Forse i tifosi non possono capire che comprare un club di calcio non è come andare a comprare una bottiglia di latte, dove c’è il prezzo del cartellino e tu compri il prodotto”.

Steven Zhang

Ritorno alla carica

Il finlandese però non si arrende: “Io non sono italiano, sono stato in Italia quando ero adolescente. Secondo il mio punto di vista, tutti i club dovrebbero appartenere ai fan. Senza tifosi non esiste club. Io ho la possibilità di coinvolgere tanti grandi investitori anche nell’acquisizione dell’Inter. Io guardo ad un modello che possa includere i tifosi: l’Inter deve appartenere ai propri sostenitori. Come Bayern Monaco e Barcellona Sì, esatto. Tre dei più grandi club di Champions League, Real Madrid, Bayern e Borussia Dortmund appartengono ai tifosi e secondo me non è una coincidenza. Oaktree nuovo proprietario dell’Inter? Notizia triste per i nerazzurri perché questo passaggio di proprietà non dà continuità al club e non offre la giusta progettazione e non permette alla società di mantenere gli standard elevati. Sono molto interessato all’Inter. Ora potrebbe essere più facile perché Oaktree è fortemente motivato a vendere il club. La valutazione per acquistare l’Inter è di circa un miliardo di euro. Farò la proposta a Oaktree per dimostrare che si può transitare il club in un azionato popolare, come un progetto simile al Barcellona o Bayern Monaco”.

