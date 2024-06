Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha ammesso di aver apprezzato la conferenza stampa dello svedese.

Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha sottolineato cosa lo ha colpito delle parole di Zlatan Ibrahimovic.“Bisogna fare una premessa importante: credo che quasi tutta la totalità delle conferenza stampa di presentazione di un dirigente siano fondante sull’aria fritta, perché è normale che sia così, non ci si sbilancia, si fa bei discorsi”.

Dichiarazioni forti

“Io di Ibrahimovic, nel suo quasi oltre un’ora di disorso fra presentazione e intervista, ha detto due cose forti per essere uno che è all’esordio in quel ruolo, per altro padroneggiando relativamente una lingua. Poi ha detto un’altra cosa, che rimangono tutti e tre: Theo, Leao e Maignan, se lo vorranno. Che è una cosa forte, non perché per il fatto in sé, ma perché tu in quanto Ibrahimovic, non l’ultimo arrivato ma che ha una storia importante legata al Milan, hai una credibilità che precede il suo valore dirigenziale, che non conosciamo ancora, c’hai già messo la faccia, in maniera del tutto gratuita, perché nessuno ti chiedeva di confermare tutti, visto che su Theo in particolare ci sono diverse voci di cessione, e quindi ti stai prendendo una responsabilità. É una cosa che sicuramente apprezzo, poi i fatti diranno se sono parole di circostanza o pesanti, e se lo saranno Ibrahimovic parte bene, perché ha comunque dato un suo primatur al suo arrivo”.

L’avviso

“Il rischio è che Ibrahimovic, e questo non lo sappiamo, sia stato e venga portato come il santo in processione quando non è in realtà ancora un dirigente completamente formato, ed è una cosa normalissima perché anche Maldini ha avuto bisogno di due anni con Boban e poi Leonardo. Ibrahimovic arriva senza che nessuno lo accompagni. Anche Ibrahimovic da dirigente del Milan ha bisogno di un periodo di apprendistato che non mi sembra sia stato né voluto da lui né ipotizzato dai suoi superiori”.

