Federico Pastorello, famoso agente di mercato, ha parlato della figura dell’intermediario durante le contrattazioni: le sue parole

Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, Federico Pastorello ha parlato così della figura dell’intermediario di mercato:

«Io non ho mai fatto intermediazioni in Italia ma solamente per club stranieri o e per l’Italia come ad esempio nel caso di Boga al Sassuolo. I dirigenti non conoscevano l’amministratore delegato del Chelsea e di conseguenza mi sono mosso io. Però sono d’accordo sul fatto che dobbiamo essere retribuiti solamente nel caso in cui diamo un valore aggiunto al cliente per cui lavoriamo».

